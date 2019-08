Bei atemberaubender Aussicht auf den Genfersee feierte Diageo mit geladenen Gästen den Launch von Casamigos in der Schweiz. Am 24. Juli 2019 führte Lisa Wurmböck, Diageo Brand Ambassadorin, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die mexikanische Art des Tequila-Trinkens ein. Anhand von drei spannenden Cocktail-Kreationen zeigte sie, wie vielseitig einsetzbar die Premium-Tequilas sind.

Gleichzeitig lernten die Gäste die Geschichte hinter Casamigos kennen. Während langen, gemütlichen Tequila-Abenden entstand die Idee der langjährigen Freunde George Clooney, Rande Gerber und Mike Meldman, einen eigenen Tequila zu entwickeln, welcher nicht von Salz und Zitrone überdeckt werden muss. Die drei 100 % Blaue Agaven-Tequilas von Casamigos (blanco, reposado und añejo) stammen aus den Highlands von Jalisco. Das neuste Produkt der Casamigos-Linie ist ein Mezcal aus 100 % Espadin-Agave.

