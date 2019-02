Barkeeper on Ice – Der Top-Teamevent für Barprofis!

Montag, 27. Januar 2020 ab 12.00 Uhr, Sporting Park Engelberg

Am 27. Januar 2020 begeben sich bereits zum 16. Mal Barteams aus der ganzen Schweiz auf Glatteis. Barteams bis zu vier Personen treten im sportlichen Wettkampf gegeneinander an und curlen um die Wette. Erfahrungen im Curlingsport sind keine erforderlich. Die Teilnehmenden werden ins Curlingspiel eingeführt! Plausch, Spiel und Unterhaltung stehen im Vordergrund und sind garantiert.

Programm

12.00 Uhr: Treffpunkt der Teams zum gemeinsamen Mittagslunch

13.00 Uhr: Bekanntgabe des Spielplans / Briefing

13.30 Uhr: Turnierbeginn / Spielbeginn in der Curlinghalle

ca. 18.00 Uhr: Turnierende, anschliessend gemütliches Nachtessen (Älplermagronen) und Rangverkündigung.

ca. 21.00 Uhr: Ende

Teilnehmende

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die aktiv in der Gastronomie arbeiten! Die Anzahl Teams ist beschränkt. Einzelspieler können sich auch anmelden. Diese werden einem Mixed-Team zugeteilt. Für die Teilnahme ist keine Erfahrung im Curlingsport erforderlich.

Kosten

Teams (à 4 Personen) CHF 320.00 *, Einzelspieler CHF 100.00 * (BAR-NEWS-Abonnenten CHF 80.00)

* Preise all inclusive! (Mittagslunch, Miete Curlingausrüstung, Miete Curlinghalle, Apéro, Nachtessen)

Auskunft

Weitere Informationen: R. ZOTTER & PARTNER, Kaspar Keller, Telefon +41 41 618 84 14, E-Mail senden

Anmeldung (bis 31.12.2019)