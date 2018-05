Nach der letztjährigen Premiere war die zweite Auflage der Jahres-Competition des Vereins «Basel Bartender» noch erfolgreicher. Erstmals am Sonntag durchgeführt, vermochte diese Veranstaltung viele Barinteressierte anzulocken. Aktiv an der Competition nahmen 23 Barkeeper teil. Die Jury bestehend aus Fachleuten wie Peter Roth, Wolfgang Bogner, Christian Heiss, Wolfgang Mayer, Michael Kampmann etc. hatte keine leichte Aufgabe die attraktiven Cocktails zu bewerten.

Der Event war sehr erfolgreich; es konnten mehr Besucher als im Vorjahr verzeichnet werden, die Stimmung war gut und alle Teilnehmenden zeigten sich von ihrer besten Seite – kompetent, professionell und kreativ und in einer freundschaftlichen Atmosphäre. Zum einen wurde dadurch die Competition zu einem tollen Erlebnis für alle, die dabei waren, zum anderen zeigt es, dass die Basler Bartender den Bar-Standort Basel sehr lebendig und vielseitig gestalten können.

Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung.

Die dritte Competition wird im Frühjahr 2019 in Basel durchgeführt.

Auszug Rangliste

1. Platz Chloé Merz Angels Share, Basel (ab 1.8.’18) 2. Platz Günther Strobl Campari Bar, Basel 3. Platz Martin Bornemann Werk 8, Basel

Bestes Bar-Team

Der Preis für das beste Bar-Team ging an das Angel’s Share, Basel.