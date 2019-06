210 Spirituosen wurden bei dieser zweiten Durchführung der Swiss Spirits Award eingeschickt. Die 20 Juroren degustierten und bewerteten die eingesendeten Destillate.

Speziell am Swiss Spirits Award ist, dass nur Produkte eingesendet werden können, welche die Kriterien von «Best of Swissness» erfüllen. Dazu müssen etwa die Mehrheit der verwendeten Produkte aus der Schweiz kommen. Gewisse Ausnahmen – etwa bei Naturprodukten, die in der Schweiz nicht wachsen können – sind zugelassen.

Im Februar 2019 verkosteten und evaluierten die 20 Experten die eingesendeten Schweizer Destillate. Am Gala-Abend im Kursaal Bern vom 25. April wurden die Gold- und Silbermedaillen sowie die Auszeichnungen für die Sonderpreise in feierlichem Rahmen verliehen. Destillate mit einer Bewertung von 90 bis 100 Punkten erhielten eine Gold-, solche mit über 85 Punkten eine Silbermedaille.

Swiss Spirit Master 2019

Eine besondere Ehre wurde René Wanner von Absintissimo erwiesen: er darf sich Swiss Spirit Master 2019 nennen. Neben einer Goldmedaille in der Kategorie Absinthe durfte sich der Genfer Brenner mit Wurzeln aus dem Val-de-Travers über zwei Mal Gold in der Kategorie Gin freuen. Seine «Fée Barrique », ein im Holzfass ausgebauter Absinthe, sicherte ihm seine vierte Goldmedaille.

Dies jedoch in der Kategorie «andere Spirituosen». Auch wenn es Urs Hecht nicht zum Swiss Spirit Master 2019 gereicht hat, darf er sich doch über die meisten mit Gold ausgezeichneten Produkte freuen. Mit seinen klassischen Fruchtdestillaten, -likören und «Vieille»-Produkten überzeugte der Brenner aus Gunzwil, Luzern, bei den traditionellen Schweizer Destillaten.