Bartender Contest der Extraklasse

Du bist Bartender und ein Ass darin, Deine Gäste immer wieder mit neuen Cocktail-Kreationen zu überraschen.

Deine Kreativität kennt keine Grenzen, Du liebst die Herausforderung.

Deine Gäste sind verrückt nach Deinen Cocktails.

Dann bist du bei uns richtig. Wir wollen den besten Hustee-Cocktail unter Graubündens Sonne. Mit und ohne Alkohol!

Unser Ziel

Wir haben den Hustee mit Liebe kreiert und er ist in Graubünden als beliebtes Erfrischungsgetränk so traditionell wie Arosa als Feriendomizil. Nachdem der Hustee die Alpen im Sturm erobert hat, sind wir bereit für neue Taten. Gemäss dem Motto „Hustee goes Clubbing“, starten wir mit frischen Ideen um mit Hustee die Barszene zu erobern.

Weitere Infos & Anmeldung

https://www.hustee.ch/cocktail-contest/