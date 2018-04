Doppelsieg für Polen.

Nach dem Thema «Meer» im Vorjahr, mussten die Teilnehmenden in diesem Jahr in ihrem Cocktail neben der Basisspirituose Calvados eine Komponente aus Gemüse einbauen. Während die meisten Kandidaten sich entweder für die Rande oder die Karotte entschieden, mixte sich die Kandidatin aus der Schweiz mit einer doch eher ungewöhnlichen Zutat auf den 3. Rang: Lauch. Gewonnen wurde die Competition von Teilnehmern aus Polen.

Calvados und Gemüse. Beides Zutaten, die in den Getränkeregalen rund um die Welt doch eher ein Nischendasein fristen. Zu Unrecht, wie sich dies an der International Calvados Trophy 2018 in Caen zeigte. Schon zum 22. Mal lud der Branchenverband IDC (Interprofession Des Appellations Cidricoles) Barkeeper aus 14 Ländern Europas zur internationalen Calvados Trophy – Nouvelle Vogue, ein. Die Barkeeper, die zuvor mit ihrem Rezept eine nationale Ausscheidung gewonnen hatten, traten in den Kategorien «Professional» und «Students» gegeneinander an.

Podestplatz für die Schweiz

Mit ihrem Cocktail «Normandini» mixte Marion Moutte als einzige der Teilnehmenden mit Lauch. Neben dem selbst gemachten Sellerie Shrub überraschte die 27-Jährige mit der Verwendung von Kubebenpfeffer, einer Pfeffersorte mit einem erfrischenden Abgang. Nach ihrer Präsentation zeigte sich ihr «Lehrer» Romain Tritsch äusserst zufrieden:

«Ich bin überglücklich mit der Leistung von Marion und bin mir sicher, dass sie mit ihrem Drink vorne mitmischen kann».

Tatsächlich reichte es Marion Moutte dank ihrem Drink sowie dem guten schriftlichen Test auf den starken dritten Schlussrang. Einzig bei der Technik verlor sie zu viele Punkte, sonst wäre ein noch besserer Rang möglich gewesen.

Resultate Professional (14 Teilnehmer)

Rang Name Land Total 1 Robert Piasecki Polen 301 2 David Berfner Schweden 277 3 Camille Chaveron Belgien 254 13 Christoph Stamm

Angel’s Share, Basel Schweiz 178

Resultate Students (14 Teilnehmer)

Rang Name Land Total 1 Kamila Janko Polen 277 2 Johanna Tabea Lucas Deutschland 263 3 Marion Moutte

Royal Savoy, Lausanne Schweiz 252

Den ganzen Artikel lesen Sie in der Printausgabe 2-2018 des Fachmagazins BAR-NEWS.

