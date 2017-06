BAR-NEWS hat auch dieses Jahr eine Workshop-Reihe ausgeschrieben. Die beiden ersten Themen «Gin» und «Apérotime» waren ein Erfolg und sind auf grosses Interesse gestossen. Weitere Workshops sind im November geplant zu den Themen «Rum / Rhum / Ron» und «Whisk(e)y Styles around the world».

In der speziellen Location, der QN Lounge in Effretikon, wurden wieder an zwei Tagen aktuelle Trends thematisiert und von Profis für Profis umgesetzt. Wir dürfen auf gut besuchte und natürlich auch sehr lehrreiche Seminartage zurückblicken. Nebst dem vermittelten Fachwissen aus der Praxis profitierte auch jeder Teilnehmer immer wieder vom grossen Austausch unter Barkollegen.

Der Workshop Gin am ersten Workshop-Tag war dann auch bald ausgebucht und wurde mit grossem Interesse besucht. Mit einer kleineren Gruppe fand am Dienstag das Thema «Apérotime» ebenfalls grossen Anklang. Sicherlich ein Thema, welches noch viel Potential in sich birgt und von vielen noch unterschätzt wird. Weitere Workshop-Reihen für den Herbst

2017 sind bereits in Planung.