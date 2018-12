Eine gewisse Bewunderung in den Augen des Bargastes ist immer da, wenn der Barkeeper mit flinker Hand den Shaker mit Eis, Spirituosen und allerlei Sirups und Fruchtsäften füllt und mit kräftigen, aber kontrollierten Bewegungen hin- und hershaked. Doch die Kunst des Barkeepers will gelernt sein.

Aus diesem Grund hat sich Mitte November eine Gruppe von angehenden Barkeepern und Interessierten in die Felix Bar begeben, um am Cocktail- und Barkurs der BAR-NEWS ACADEMY die Grundlagen der Arbeit hinter der Bar zu erlernen.

Bereits zum dritten Mal führte die BAR-NEWS ACADEMY die spannenden Cocktail- und Barkurse in der Felix Bar in Zürich durch. Denn so wie noch niemand je ein Koch wurde, der nur ein Kochbuch las, wird nur ein richtiger Barkeeper, wer selbst Hand anlegt.

Doch hat man die Grundlagen erst einmal verstanden, kennt und versteht die Rezepte der klassischen Cocktails und weiss, wie die verschiedenen Destillate schmecken, sind der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Und so mixten auch die Teilnehmenden, die aus den verschiedensten Ecken der Schweiz angereist sind, am zweiten Kurstag bereits ihre ersten Eigenkreationen.

Vorher ging es aber darum, den Arbeitsplatz «Bar» kennenzulernen. Wie sieht eine professionelle «Mise-en-place» aus? Welche Gläser sind in der Bar unverzichtbar? Worauf gilt es bei der Dekoration von Cocktails zu achten? Welche Drinks werden im Shaker und welche im Rührglas gemixt und welche können direkt im Gästeglas zubereitet werden? Dies sind alles Fragen, die man sich erst stellt, wenn man plötzlich auf der anderen Seite der Bar steht.

Wer im Jahr 2018 in einer Bar arbeiten will, muss auch etwas über Gin & Tonic verstehen. Die Anzahl an verschiedenen Gins und Tonics nimmt nach wie vor zu – höchste Zeit also, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einige Gins und Tonics pur sowie in Kombination degustierten, um die faszinierende Vielfalt kennenzulernen. Zum Schluss traten die neuen Barkeeper im Mixwettbewerb gegeneinander an, um ihre neu angeeigneten Fähigkeiten einzusetzen.

Die selbst kreierte Cocktail-Rezeptur wurde vor den anderen Teilnehmenden vorgemixt und auf Geschmack, Aussehen und Mixtechnik bewertet.

Frühlingskurse im April 2019

Die nächsten Cocktail- und Barkurse werden am 8. und 9. April 2019 in der Felix Bar stattfinden. Die Anmeldung ist ab sofort aufgeschaltet.

Bar-News Academy

Impressionen Cocktail- und Barkurs