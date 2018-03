Montag, 28. Mai 2018: Schweizer Spezialitäten – Zwischen Tradition und Moderne

Die Regionalität hat auch in der Schweizer Barszene Einzug gehalten. Gewinner sind in diesem Fall die innovativen Schweizer Brenner. Viele bewegen sich im Bereich der Handcrafted Distillers, also im kleinen individuellen Experimentierumfeld. Spannende Produkte sind daraus entstanden. Diese Thematik wollen wir aufnehmen und in unserem Workshop präsentieren.

Erleben Sie die Vielfalt und die Raffinesse von in der Schweiz hergestellten Produkten von A wie Absinthe bis Z wie Zuger Kirsch. Grosse Degustation der besten Schweizer Produkte so zum Beispiel:

die besten Schweizer Gins

die besten Whiskys aus der Schweiz

die besten Fruchtbrände

Und viele spannende Referate zum Thema!

Kosten

Der Unkostenbeitrag beträgt CHF 135 inkl. sämtlicher Tastings, Mittagessen, Pausengetränke, Dokumentation, Kursattest und Taxidienst vom / zum Bahnhof Effretikon.

Vergünstigungen

Mitgliedern des Berufsverbandes Restauration (bvr) und Abonenten BAR-NEWS gewähren wir einen Rabatt von CHF 25.

Teilnehmende

Der Workshop ist praxisorientiert und von Profis für Profis. Barkeeper, Chef de Bar, Barbesitzer, Gastronomen, Fachleute, die aktiv in der Gastronomie und im Fachhandel arbeiten.

Referenten

Zurzeit wird das Detailprogramm zusammengestellt.

Grobprogramm

Ab 10.15 Uhr Kaffee und Gipfeli

10.30 Uhr Beginn Workshop

ca. 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Ort und Dauer

QN World, Illnau-Effretikon. Start jeweils 10.15 Uhr, Ende ca. 17.00 Uhr. Ein Taxidienst vom / zum Bahnhof Effretikon ist organisiert!

Effretikon liegt zwischen Winterthur und Zürich und ist auch einfach mit dem Zug zu erreichen. Fahrtzeit ab Winterthur 10 Minuten, ab Zürich: 20 Minuten. Für Teilnehmende, die mit dem Zug anreisen, ist ein Taxidienst organisiert! Parkplätze bei der QN Lounge vorhanden.

Auskunft

R. ZOTTER & PARTNER, Hansmatt 32, CH-6371 Stans, Telefon: +41 41 618 84 11, E-Mail

Anmeldung