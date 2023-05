Stylianos Kalemis vom Late Bloomers in Zürich setzt sich gegen 23 Barkeeper durch und gewinnt das Finale des Swiss Cocktail Open 2023. Die grösste Cocktail-Competition der Schweiz wurde in diesem Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt, umrandet von einer Networking-Area und Tischmesse mit zehn Firmen. Noch mehr Grund, dem aufregenden Finale in der Halle 550 in Zürich Oerlikon beizuwohnen.

Stylianos Kalemis (rechts) gewinnt das 3. SWISS COCKTAIL OPEN

Das Swiss Cocktail Open ist während Corona entstanden, und nun ist es bereits die dritte Auflage der grössten Schweizer Cocktail Competition. Gestern Abend fand das Finale erneut in der Halle 550 in Zürich Oerlikon statt. In gewohnter Wettbewerbsmanier: leise startete die Competition mit den insgesamt 24 Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, die sich in den Wochen zuvor aus knapp 60 Bewerbungen für das Finale qualifiziert hatten. Als jedoch jene sechs Barkeeper in der zweiten Finalrunde der Jury ihre Eigenkreationen präsentierten, herrschte genau jene Atmosphäre, die diesem Wettbewerb gerecht wird.

Die 24 Finalisten des SWISS COCKTAIL OPEN

2023-05-08-BN-SCO-421_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-027_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-042_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-050_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-055_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-094_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-095_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-134_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-140_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-149_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-201_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-213_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-225_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-250_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-277_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-291_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-304_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-308_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-322_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-332_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-335_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-400_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-429_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-432_bearbeitet

Für das lebendige Format mit Networking-Area und integrierter Tischmesse konnten sich alle in der Schweiz tätigen Barkeeper:innen mit neuen Cocktail-Eigenkreation gemäss einiger weniger Vorgaben bewerben. Für die Long- oder Shortdrinks mussten sie mindestens ein Produkt eines internationalen und eines Schweizer Herstellers verwenden. Maximal ein selbstgemachtes und ein Spezial- oder Nischenprodukt durften zum Einsatz kommen. Bei vielen Cocktail-Competitions dürfen Teilnehmer oftmals nur aus einem kleinen Spirituosen-Portfolio schöpfen. Anders bei der Swiss Cocktail Open, wo Teilnehmer:innen auf Produkte von über 80 Marken zurückgreifen können, die als Partner das Event erst ermöglichen.

2023-05-08-BN-SCO-006_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-241_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-452_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-283_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-190_bearbeitet

Der «Beste Cocktail der Schweiz 2023»

Die Kreation «Sloe and Steady» von Stylianos Kalemis überzeugte in ganzer Linie. Der Betreiber der Zürcher Bar Late Bloomers wählte für seinen Drink eine Basis aus Gin, Whisky, die er mit Goldmelisse und Lemon kombinierte. «Sloe und Steady» überzeugte die Fachjury, die sich unter dem Juryvorsitz von Ruedi Zotter auch bei dieser dritten Wettbewerbsformation aus Expertinnen und Experten verschiedenster Berufsgruppen zusammensetzte.

Der Sloe and Steady begeistert: «Der Sloe and Steady von Stylianos konnte durch eine elegante und interessante Symbiose der Zutaten überzeugen, die geschmacklich harmonierten», findet Juror Daniel Staub. Generell aber seien sehr interessante, kreative Drinks dabei gewesen, die alle auf ihre Weise überzeugten. «Am Ende haben Nuancen zum Sieg verholfen. Generell liegen momentan klare Formen bei Gläsern, dezente Dekorationen und «clear» Eis im Trend. Sehr reduziert und elegant, aber trotzdem komplex und in idealer Balance. Weniger ist mehr, und dies hob die Finalisten vom Rest ihrer Mitstreiter ab», ergänzt Staub.

«Sloe and Steady»

Siegerdrink SWISS COCKTAIL OPEN 2023 platz1_2023-05-08-BN-SCO-Drinks-16_bearbeitet 2023-05-08-BN-SCO-430_bearbeitet von Stylianos Kalemis | Late Bloomers, Zürich 4 cl Gin Ginuine 1 cl Whiskey Wild Turkey 2 cl Goldmelissensirup (Home Made) 2 cl Lemon Juice 2 cl Aquafaba Auffüllen mit Sloe Tonic Water, Gents Deko: Gold Melisse Tee

«Der Sloe and Steady von Stylianos konnte durch eine elegante und interessante Symbiose der Zutaten überzeugen, die geschmacklich harmonierten.»

Überreicht wurde der Wanderpokal von Vorjahressieger Valentin Aleksandrowicz. Damit wandert die Trophäe von der Westschweiz nach Zürich. Die wahre Freude war Stylianos Kalemis ins Gesicht geschrieben. Er konnte den Sieg auch angesichts seiner Mitbewerber:innen anfangs «ehrlich nicht» glauben.

Als Sieger der grössten Cocktail-Competition sicherte sich Stylianos Kalemis einen Gutschein für sich und vier Begleitpersonen für die Produktion eines eigenen Gins. Weiter erhält der gebürtige Athener eine Wildcard für die Qualifikation in der Kategorie «Barkeeper of the year» bei den Swiss Bar Awards 2024 und ein Portrait im Fachmagazin Bar News.

Auf Rang zwei mixte sich Barkeeper Randy Schaller von der Bar Le Vestibule in Lausanne. Sein Drink namens «The Green Tale» basiert auf der Spirituosenkategorie Mezcal. Ihm folgte Barkeeper Flurin Kopp vom Zürcher Frigo @ Hive. Seine Basis in seinem Drink «Sancho Street» war der Gin. Schaller und Kopp gewinnen je einen Gutschein für die Swiss Bar Awards 2023 am 25. Oktober im Trafo Baden.

Alle Finalistinnen und Finalisten erhalten für ihre Teilnahme ein persönliches Diplom sowie das kürzlich erschienene, erfolgreiche Buch «Bar Szene Schweiz».

«Am Ende haben Nuancen zum Sieg verholfen.»

Rangliste 2. Finaldurchgang

Rang Name Lokal Drink Aussehen

Max. 12 Aroma / Duft / Textur / Harmonie

Max. 36 Storytelling

Max. 12 Total

Max. 60 1. Stylianos Kalemis Late Bloomers, Zürich SLOE AND STEADY 10.2 28.8 10.0 49.0 2. Randy Schaller Le Vestibule, Lausanne THE GREEN TALE 9.6 28.8 8.8 47.2 3. Flurin Kopp Frigo @ Hive, Zürich SANCHO STREET 9.6 27.6 8.8 46.0 4. Leonard Baiocco Igniv, Zürich FLED MEXICAN 9.4 27.6 8.4 45.4 5. Marcel John Bösch Cocktailbar zum Türk, Solothurn FARMER’S BREAK 8.6 28.2 8.2 45.0 6. Rahel Anna Studer Cocktailbar zum Türk, Solothurn EL GUERRERO 9.6 25.8 8.8 44.2

Durchführung im nächsten Jahr bereits in Planung

Der Termin für das nächste Swiss Cocktail Open steht bereits fest. Es wird am Montag, 6. Mai 2024, stattfinden. Informationen für Partner und Barkeeper werden rechtzeitig auf der Website swisscocktailopen.ch sowie im Fachmagazin Bar News veröffentlicht.

Diesen Artikel teilen: