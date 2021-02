Hol dir 2021 einen SWISS BAR AWARD!

SWISS BAR AWARDS: Die Ausschreibung 2021 ist ab sofort eröffnet.

Empfehlung abgeben oder sich selbst bewerben

Kennst du eine Bar, die es verdient hat, den Award «Best Longseller Bar» zu gewinnen? Arbeitet in deinem Lokal die Nachwuchshoffnung der Schweizer Barszene? Oder führst du das beste Barteam der Schweiz? Egal ob du dich selbst bewirbst oder eine Bar, bzw. eine Person für einen Swiss Bar Award empfiehlst: Wir prüfen jeden Tipp und jede Bewerbung. Anmeldeschluss ist der 30. April 2021.

Welche Bars es auf die diesjährigen Longlists schaffen und welche Barkeeper (m/w) zur Qualifikationsrunde eingeladen werden, erfährst du am 26. Mai 2021. Dann wird die Longlist der sieben Kategorien präsentiert.

Jetzt in 7 Kategorien bewerben

Die Bewerbungsphase ist ab sofort eröffnet. Du kannst dich online in einer oder mehreren Kategorien bewerben. Hast du Fragen zu den SWISS BAR AWARDS? In unserem neuen FAQ-Bereich beantworten wir häufig gestellte Fragen dazu.

Barkeeper of the year (m/w)

Ab Jahrgang 1997, Vollzeit im Barbusiness tätig. Die Königsdisziplin. Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen. Zur Bewerbung

Best Barkeeper Talent (m/w)

Jahrgang 1998 – 2002, Vollzeit oder Teilzeit im Barbusiness tätig. Der Award für das grösste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene. Zur Bewerbung

Best Newcomer Bar

Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2019 oder später. Locations die vor kurzem neu eröffnet oder umfassend renoviert wurden. Zur Bewerbung

Best Longseller Bar

Seit über 10 Jahren ein Place to be. Locations mit starker Ausstrahlungskraft, die seit über einem Jahrzehnt in der Barszene verankert sind. Zur Bewerbung

Best Bar Menue

Attraktive Barkarte in gedruckter oder digitaler Form. Unterhaltende Barkarte mit zeitgemässem Angebot, die man auch nach der Bestellung nicht weglegen möchte. Zur Bewerbung

Best Hotel Bar

Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels. Hotelbar, die Einheimische und Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugt. Zur Bewerbung

Best Bar Team

Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen. Team das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist. Zur Bewerbung

