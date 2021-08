Bar Manager, Verre à Monique, Genève

10 Fragen an Arthur Brophy

Die ersten Jahre seines Lebens verbringt Arthur in der britischen Universitätsstadt Cambridge, ehe sich die Familie Brophy in Genf niederlässt. Am Ufer der Rhone verbringt er seine Kindheit, bis er für sein Studium (Sport und Psychologie) zurück in die UK zieht.