SWISS COCKTAIL OPEN – Sichere dir jetzt dein Ticket!

Sichere dir jetzt dein Ticket für das Finale der grössten Cocktail Competition der Schweiz, vom 2. Mai 2022, in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon. Neu in diesem Jahr mit Networking-Area und integrierter Tischmesse!

Grosses Finale am 2. Mai in Zürich

Am Montag, 2. Mai findet in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 2. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Wir freuen uns, das Finale in diesem Jahr vor Publikum durchzuführen, was leider letztes Jahr aufgrund behördlicher Vorgaben nicht möglich war. Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es neu eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Ticketing

Für den den Zugang zum SWISS COCKTAIL OPEN und die Tischmesse ist ein Ticket erforderlich. Das Ticket kostet CHF 10 pro Person. Tickets sind ab sofort verfügbar. Resttickets sind an der Tageskasse erhältlich. Das Mindestalter: 18 Jahre.

Hilfe für die Ukraine Der Erlös aus dem Ticketverkauf wird von BAR NEWS an die Glückskette gespendet. Damit können wir alle einen kleinen Teil dazu beitragen, das Ausmass der humanitären Krise in der Ukraine zu bewältigen.

Tickets kaufen

Programm Finale 2. Mai

13.30 Uhr Türöffnung 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr Tischmesse 14.00 Uhr Briefing für Competitors 15.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 1 (Teilnehmer 1-12) 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Tischmesse 17.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 2 (Teilnehmer 13-24) 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr Tischmesse 18.30 Uhr Bekanntgabe Finalisten 19.30 Uhr Zweiter Durchgang mit 6 Finalisten aus Gruppe 1 und 2 20.30 Uhr Siegerehrung

Neu: Networking Area & Tischmesse

Das SWISS COCKTAIL OPEN bietet in diesem Jahr noch mehr! Rund 16 Aussteller präsentieren in der Networking Area im Rahmen einer Tischmesse ihre Produkte. Nutze diese spannende Möglichkeit für den Austausch und das Networking unter Fachpersonen. Diese Aussteller (A-Z) sind an der Tischmesse vertreten:

Baradox

Brauerei Locher

Campari

Dettling & Marmot

Devia

DIWISA

Edelwhite Gin

Eurodrink

Gents

Hanz Spirituosen

Lateltin

Morand

Peppe

RILUSO

Studer Distillery

Turicum Distillery

Location

Das Finale vom SWISS COCKTAIL OPEN 2022 findet in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon statt.

Halle 550

Birchstrasse 150

8050 Zürich-Oerlikon

