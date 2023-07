5th Humbel’s Stork-Trophy

Er kreierte mit der neu lancierten XAW eXtra Apfelbrand X Wacholder den besten Cocktail mit dem Namen «Alexandra». Den 2. Platz verdient sich Hendryk Schimansky vom Hotel & Restaurant Forsthaus Damerow, Koserow, Deutschland und der 3. Platz geht an Lenz Dentinger von der Campari Bar in Basel.

Der Gewinner Wladimir Reichert hat mit seinem Drink «Alexandra» die Jury überzeugen und sich gegen elf andere Barprofis durchsetzen können. Somit gewann er nicht nur den Wanderpokal, Humbel’s Stork-Trophy, sondern auch eine selbst kreierte Spirituose nach Wahl, produziert in der Humbel Brennerei mit Begleitung des Brenn- und Herstellungsprozesses sowie die Flaschen Nr. 1 bis 10 dieser limitierten Sonderauflage.

Nun darf die Humbel’s Stork-Trophy in Zürich in der Bar Lupo weilen, bis es dann in einem Jahr wieder heisst: «Wer kreiert den besten Cocktail an der 6th Humbel’s Stork-Trophy?»

