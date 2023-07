Sieger Deutschland / Schweiz / Österreich

Das gemeinsame nationale Finale fand am 5. und 6. Juni in Hamburg statt. Im Finale mussten die 10 Teilnehmenden insgesamt fünf Challenges meistern.

Die Jury setzte sich aus vier internationalen Barprofis zusammen. Dabei waren Tess Posthumus aus dem «Flying Dutchman» in Amsterdam, Gregory J. Buda aus dem «Bisou Bisou» in Montréal, Alicja Bączyk aus dem «TAG.» in Krakau und «World Class Global Bartender of the Year 2022» Adrián Michalčík aus dem «Pier 42» in Oslo.

Für die Besten aller über 50 Teilnehmerländer, die nationalen «World Class Bartender of the Year», wird es im September schliesslich zum World Class Global Final nach São Paulo in Brasilien gehen. Nur wer in allen Challenges zu glänzen weiss, wird dann den Titel des «World Class Global Bartender of the Year» verliehen bekommen. Und das sind die Gewinner, die auch das Weltfinale bestreiten werden.

Deutschland: Dada Daoud

Schweiz: Tasos Boskos (Tales Bar Zürich)

Österreich: Kristóf Uracs

Diesen Artikel teilen: