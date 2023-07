Made in GSA Competition 2023

Pia Köfler gewinnt mit «Apfelschuss»

Es war ein hochklassiges Finale in der Tiroler Landeshauptstadt. Die zehn Barprofis, die sich fürs Finale qualifiziert hatten, zeigten in der Bar des Stage 12 Hotels absolute Klasse an der Theke und im Drink. Am Ende hatte eine die Nase vorne: Pia Köfler holt mit ihrem «Apfelschuss» die Made in GSA Competition 2023 in die Schweiz.