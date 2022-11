Erfolgreiche Martell Swift Bar Tour mit Remy Savage

Zum ersten Mal wurde in der Schweiz die Martell Swift Bar Tour durchgeführt: in drei Lokalen in Zürich, Luzern und Genf. In verschiedenen Workshops wurde Barprofis von Master Mixologist Remy Savage aufgezeigt, wie mit dem neuen Martell Blue Swift, einem Cognac VSOP, der in einem Bourbon-Fass gelagert wurde, attraktive Cocktails zubereitet werden können.

Gestartet wurde die Martell Swift Bar Tour in Zürich in der Bar am Wasser. Mit an Bord war Remy Savage, der neue Master Mixologist von Martell und Taweechai Frick, der Brand Ambassador von Pernod Ricard Swiss. Zu Beginn wurde der Brand Martell und dessen Geschichte näher vorgestellt, bevor es zur praktischen Arbeit ging. Im Workshop «Art of Blending» konnten die Teilnehmenden ihren eigenen Cognac kreieren, indem sie verschiedene Eaux-de-vie unterschiedlichen Alters mischten.

Beim danach folgenden «Innovation Mixology Workshop» hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die speziellen Techniken von Remy Savage näher kennenzulernen. Bei der Zubereitung kamen unter anderem Destillation und Zentrifuge zum Einsatz. Dabei zeigte sich die Klasse und Erfahrung von Remy Savage. Der französisch-irische Barkeeper hat nicht weniger als sechs Mal mit dazu beigetragen, dass Bars zu den Top-50 der Welt gehören.

Remy Savage ist einer der renommiertesten Barkeeper unserer Zeit. 2014 wurde er zum «World’s Most Creative Bartender», 2018 zum «Europe’s Best Mixologist», von der Zeitschrift Drinks International zur zweiteinflussreichsten Persönlichkeit in der Barwelt und 2022 zum «Best International Bartender of the Year» gekürt.

Als Master Mixologist unterstützt er Martell bei Überlegungen, wie das Cognac Image modernisiert werden kann und wie die Mixologie, die inzwischen Teil der Kultur geworden ist, dazu beitragen kann. Der erste Tag endete mit einer abendlichen Guest Shift, bei welcher Remy Savage Signature-Cocktails aus seiner Bar in London sowie Martell-Kreationen für die Gäste der Bar am Wasser zubereitete.

