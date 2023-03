Craft Spirits Berlin Awards 2023

Am 4. März wurden die Craft Spirits Berlin Awards vergeben.

Bei den Craft Spirits Berlin Awards handelt es sich um einen internationalen Wettbewerb um die besten handwerklich hergestellten Spirituosen. In diesem Jahr stellten sich Destillerien aus 27 Ländern einer internationalen Jury.

Die eingereichten Produkte wurden von drei Juroren in Blindverkostungen anhand eines 100-Punkte-Schemas nach Geruch, Geschmack, Typizität und Balance bewertet. Das diesjährige Get-together der internationalen Craft-Spirits-Szene ging am 4. März 2023 über die Bühne.

Auszeichnungen für die Schweiz

Auch die Schweiz wurde auf die Siegertreppe im Berliner Säälchen gerufen. Die Spezialitätenbrennerei Humbel aus Stetten erhielt in der Kategorie «Craft Destillery of the Year 2023» den Bronze Award. Diese sowie auch Heiner’s Destillate aus Zug durften sich über die Auszeichnung «World’s Best Craft Distilleries» freuen, die an Produzenten mit bereits drei erhaltenen Goldmedaillen überreicht wird. Humbel darf sich zudem über den Titel «Best in Class» in der Kategorie Zuckerrohr mit ihrem Ron de Marinero Blanco 40% vol freuen.

Auch als Best in Class wurde die Distillerie Studer in der Kategorie Free Spirits für SI-OFF Apéritif Suisse Waldrauschen Alkoholfrei ausgezeichnet. Der Titel «Craft Spirits Newcomer of the Year» geht an Jo Dunkel in Riehen, der mit seinem alkoholfreien Destillat Lain&Füm schon bei den IWSC London den Bronze Award errungen hat. «Craft Spirit of the Year 2023» ging an das Kirschwasser L-6308 von der Hausbrennerei Fridolin Baumgartner.

