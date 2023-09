Campari Negroni Week 2023

Negroni Week

Seit über 10 Jahren ist die Campari Negroni Week fester Bestandteil in der Agenda. Vom 18. bis 24. September 2023 finden so auch dieses Jahr weltweit unter dem #NegroniWeek wiederum zahlreiche Veranstaltungen statt und der Erlös daraus geht an den wohltätigen Partner Slow Food.