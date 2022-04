18. Best of Swiss Gastro

Zum 18. Mal ist der Schweizer Publikumspreis Best of Swiss Gastro (BOSG) in acht Kategorien verliehen worden. Gesamtsieger des Abends und neuer Master Best of Swiss Gastro 2021 ist das Sablier Rooftop Restaurant & Bar im The Circle am Zürcher Flughafen.

Die BOSG Fachjury hatte insgesamt 102 innovative Schweizer Lokale nominiert, die mit einem überzeugenden Konzept aufwarten. Während zwei Monaten haben sich diese Restaurants, Bars, Cafés oder Take-Away-Betriebe anschliessend dem Urteil des Publikums gestellt. Zusammen mit der Note der BOSG Fachjury hat ihr Urteil die Gesamtwertung ergeben.

Die beste Gesamtbewertung und somit die Krone als Master 2021 und den ersten Platz in der Kategorie International hat das «Sablier Rooftop Restaurant & Bar» am Zürcher Flughafen.

Master 2019: Sablier im The Circle, Zürich Flughafen

Das Urteil von BOSG zum «Sablier»: «Das Sablier im The Circle am Zürcher Flughafen ist schlichtweg spektakulär. Wenn das Auge wirklich mitisst, dann läuft der werte Gast Gefahr schon an der Schwelle zum Lokal überfüllt zu sein. Was schade wäre, denn auch Essen und Trinken sind spektakulär. Zeitgenössische französische Slow Cuisine vom feinsten, unwiderstehliche Weine und ausgefallene Signature Cocktails an der goldenen Bar lassen die Zeit absolut vergessen.»

Die Region Zürich stellt aber nicht nur den neuen Master 2021, sondern insgesamt neun weitere Gewinner in sechs verschiedenen Kategorien. Besonders auffallend ist dieses Jahr das starke Abschneiden der Betriebe im Kanton Wallis. Zermatt und Naters beweisen mit 4 Betrieben auf den Spitzenplätzen, dass die legendäre Gastfreundschaft im Kanton auch über innovative Gastrokonzepte verfügt.

Die restlichen Gewinner verteilen sich auf die Regionen Bern, Basel, Inner-, Ostschweiz und Graubünden, was beweist: Innovative Gastronominnen und Gastronomen gibt es in allen Landesteilen der Schweiz.

Master

Sablier Rooftop Restaurant & Bar, Zürich

Trend

Visage Gastrobar, Dübendorf Bazaar by CERVO, Zermatt Berghotel zur Sau, Abländschen

Classic

Oepfelchammer, Zürich Wirtschaft Degenried, Zürich Pöstli Stübli, Zermatt

International

Sablier Rooftop Restaurant & Bar, Zürich L’Ambasciatore, Basel Salir, Zürich

Fine Dining

Zum Äusseren Stand. Bern Rubina. Zürich Casa Seeli, Falera

Activity

@Paradise, Zermatt Berggasthaus Eggberge, Altdorf Chevy’s Road Stop, Remigen

Bar & Lounge

soho, Basel Schmiedstube Bar, Thun Dexter Café Bar Lounge, Frauenfeld

Coffee & Bistro

Gianni Genussatelier, Naters Salon Café Bar Bistro, Zürich PANO Brot & Café, Romanshorn

On the Move

Burgerei Schweiz, Obfelden House of Mezze, Uster Joules of Joy, Kappel

