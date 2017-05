Liebe Barkeeper, Chef de Bars, F &B Manager, Liebe Gastronomen

Bereits zum 15. Mal werden die SWISS BAR AWARDS vergeben und die aussergewöhnlichen Leistungen der Schweizer Barszene gewürdigt und ausgezeichnet. Wir feiern somit ein kleines Jubiläum und sind stolz sagen zu dürfen, dass wir die älteste Auszeichnung in dieser Form in der Schweiz sind.

SWISS BAR AWARDS – offen für alle!

Barkeeper und Barbetriebe (Bars, Lounges, Clubs) sind eingeladen, bei diesem spannenden Wettkampf dabei zu sein. Alle Informationen sind auf www.swissbarawards.ch zu finden. Melden Sie sich jetzt einfach und schnell an.

Anmeldeschluss ist der 19. Mai 2017

Neue Kategorie

Im Rahmen der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung «15 Jahre SWISS BAR AWARDS» wird ein zusätzlicher Award ausgeschrieben. Gesucht wird das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene.

Award-Verleihung

Die grosse Entscheidung um den «Barkeeper of the year» und die Verleihung der weiteren Awards findet am Mittwoch, 20. September 2017 in der Eventlocation «Chicago 1928» in Zürich statt.

Attraktive Preise

In allen Kategorien gibt es neben Ruhm und Ehre auch attraktive Preise zu gewinnen. Details sind auf www.swissbarawards.ch zu finden.

Infos als PDF

-> Infos (deutsch) SWISS BAR AWARDS 2017 als PDF

-> Infos (français) SWISS BAR AWARDS 2017 als PDF

Die 5 Award-Kategorien

Barkeeper of the Year Ein Barkeeper (männlich oder weiblich) der auf der ganzen Linie überzeugt.

Best Barkeeper Talent (Neu!) Das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene.

Best Bar Menue Kreativ und ideenreich gestaltete Barkarten von Bars, Clubs oder Lounges.

Best Newcomer Bar Lokale die sich durch das Konzept / spezielle Ideen von anderen Lokalen abheben.