Barkeeper of the year 2017

Die Halbfinalisten in der Kategorie «Barkeeper of the year 2017» sind bekannt:

Bernd Auinger, Les Trois Rois Bar, Basel

Les Trois Rois Bar, Basel Benjamin Bertogg, Die Taube – Bar & so, Bern

Die Taube – Bar & so, Bern Martin Bornemann, Werk 8, Basel

Werk 8, Basel Jason Kandid Knüsel, The Chedi, Andermatt

The Chedi, Andermatt Pascal Kunz, Hinz & Kunz Bar, Basel

Hinz & Kunz Bar, Basel Jelena Milosavljevic, Penthouse, Luzern

Penthouse, Luzern Manuel Schlüssler, Gütsch Bar at Hotel Chateau Gütsch, Luzern

Gütsch Bar at Hotel Chateau Gütsch, Luzern Romain Tritsch, Royal savoy, Lausanne

Royal savoy, Lausanne Ole Vormbrock, Das weisse Schaf, Luzern

Das weisse Schaf, Luzern Ein Halbfinalist hat seine Bewerbung kurzfristig zurückgezogen.

Nächster Schritt: Halbfinale am 12. Juni

Diese 9 Halbfinalisten werden am 12. Juni einen Fancy-Drink einer Fachjury präsentieren sowie einen schriftlichen Test absolvieren. Die 5 Besten Barkeeper kommen dann eine Runde weiter und werden anschliessend noch inkognito an ihrem Arbeitsplatz bewertet. Aus diesen drei Ergebnissen werden schlussendlich die drei Finalisten erkoren, welche dann am 20. September ihr Können an der Award-Verleihung nochmals unter Beweis stellen. Sind wir gespannt, wer das Rennen macht.

Best Barkeeper Talent 2017

Auch in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» stehen die drei Nachwuchstalente fest:

Lina Brunner, Brick Bar, Zürich

Brick Bar, Zürich Silvan Häseli, Hinz & Kunz Bar, Basel

Hinz & Kunz Bar, Basel Aristide Meguide, Razzia Bar, Zürich

Diese drei Barkeeper werden ebenfalls am 12. Juni einen schriftlichen Test absolvieren. Zudem müssen sie mit vorgegebenen Zutaten einer Fachjury spontan einen Drink mixen. Weiter werden sie ebenfalls inkognito am Arbeitsplatz geprüft. Wer von den drei der glückliche Sieger ist, wird an der Swiss Bar Award Verleihung, am 20. September bekannt gegeben.

Infos und Updates auf swissbarawards.ch

Weitere Infos und aktuelle Ergebnisse werden laufend auf swissbarawards.ch bekannt gegeben.