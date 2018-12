Dandelyan löst the American Bar von der Spitze ab.

Sie stehen im Vereinigten Königreich und in den USA: die besten Bars der Welt. Jeweils zehn Bars der beiden Länder gehören zu den 50 Besten. Ganz nach oben hat es im 2018 die Dandelyan Bar geschafft. Doch wer einen Drink in der besten Bar der Welt geniessen will, muss sich sputen.

Nur wenige Tage vor der Ernennung zur besten Bar der Welt wurde bekannt, dass die Bar im nächsten Jahr schliessen wird. Ryan Chetiyawardana, der Kopf hinter der preisgekrönten Bar, wird mit seinem Team die Lokalität jedoch behalten und etwas Neues auf die Beine stellen.

Als «Best Bar of the World» verdrängt die Dandelyan Bar die vorjährige Gewinnerin «American Bar at The Savoy, London» auf Rang zwei und holt sich gleichzeitig den Award für die beste europäische Bar. Auf Rang drei folgt mit der Manhattan Bar, Singapur die erste Bar aus dem asiatischen Raum.

Jeden Herbst warten Barkeeper und Barbesitzer rund um die Welt gespannt auf die Resultate der «The World’s 50 Best Bars» Awards. Auch für die zehnte Ausgabe bewerteten über 500 Experten die besten Bars der Welt. Jeder Experte durfte sieben Stimmen für die besten Bar-Erlebnisse abgeben, welche er oder sie in den letzten 18 Monaten erleben durfte. Mindestens drei Stimmen mussten dabei an Bars ausserhalb des eigenen Landes vergeben werden. Die Award-Verleihung fand am 3. Oktober im Roundhouse in London statt.

Cocktailmetropole London

Die Liste der Top 50 wird von einer Stadt dominiert: London. Neben dem Dandelyan auf dem 1. und der «American Bar at the Savoy» auf dem 2. Rang, folgt die Connaught Bar auf Rang 5 (zus. Gewinnerin Legend of the List) und die Bar Termini auf Rang 6.

Mit dem Oriole und der Coupette (zus. Gewinnerin Best New Opening Award) schafften es gleich zwei weitere Bars, folglich sechs der insgesamt zehn Londoner Bars, in die Top 20. Auf Kontinentaleuropa brilliert The Clumsies aus Athen (Rang 7) in den Top Ten und mit dem Baba au Rum (Rang 22) verzeichnet eine weitere Bar aus Griechenland ein Top-Resultat.

The World’s 50 Best Bars

worlds50bestbars.com

