Dirk Hany ist der frisch gekürte Sieger des Schweizer Finales der Diageo Reserve World Class. Der Bartender-Wettbewerb wurde am 24. Juni im Le Baroque Restaurant in Genf ausgetragen.

Der talentierte Zürcher aus der «Bar am Wasser» wusste die Jury bereits ab der ersten Aufgabe zu überzeugen und setzte sich souverän gegen seine Mitstreiter durch. Den 2. Platz belegte Marie Gerber (links im Bild) von The Chedi in Andermatt, gefolgt von Chloé Merz-Salyer (rechts im Bild) von der Bar Angels’ Share in Basel. Mit dem Sieg in Genf qualifizierte sich Dirk Hany für das globale Finale im September in Glasgow, wo er auf die Gewinner aus über 50 anderen Ländern trifft und im grossen Showdown um den weltweiten World Class Titel kämpfen darf.

Die Schweizer Finalisten des World Class 2019

Denis Bosnjak, Widder Bar, Zürich

Luis Estrada Alex, Lake Zürich, Thalwil

Marie Gerber, The Chedi, Andermatt

David Gouaut, Bellevue Bar, Montreux

Dirk Hany, Bar am Wasser, Zürich

Zdeněk Hartman, Atelier Cocktail Club, Geneva

Patrik Horvath, Widder Bar, Zürich

Chloé Merz-Salyer, Angels’ Share, Basel

Sascha Pichler Ganz, Bar am Wasser, Zürich

Cavalu Razvan, Bottle Brothers, Geneva

Wladimir Reichert, Karel Korner, Luzern

Mattia Vetter, Capitol Bar, Luzern

Diageo Suisse SA, Lausanne

diageo.com