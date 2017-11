Der grosse Sieger und Gewinner der 6. Nullpromille Trophy heisst Georg Häussler und arbeitet im WERK 8 in Basel. Er siegte vor Rebekka Salzmann, Atelier Classic Bar, Thun und Andreas Wohlwend, Gasthaus Schützen in Steffisburg

Alkoholfreie Mixgetränke, sogenannte «Mocktails», werden immer häufiger getrunken und fehlen auf kaum einer Barkarte. Sie liegen voll im Trend. Die wachsende Auswahl an interessanten alkoholfreien Zutaten hinterlässt auch in neuen «Mocktail»-Rezepturen seine Spuren. Der Kreativität sind bei der Zusammenstellung und Zubereitung solcher Drinks kaum Grenzen gesetzt.

Bitter Sweet Symphony

Der Mut mit ausgefallenen Zutaten zu jonglieren, zeigte sich auch an der diesjährigen Nullpromille-Trophy. BAR-NEWS organisierte, unterstützt durch zahlreiche Partner, bereits zum sechsten Mal den Wettkampf um den besten alkoholfreien Drink des Jahres. Der grosse Sieger und Gewinner dieser Trophy heisst Georg Häussler und arbeitet im WERK 8 in Basel. Er siegte mit seiner Kreation Bitter Sweet Symphony überlegen vor Rebekka Salzmann, Atelier Classic Bar, Thun und Andreas Wohlwend, Gasthaus Schützen in Steffisburg. Der glückliche Gewinner darf nun zusammen mit einer Begleitperson ein Geniesser-Weekend im Hotel Hof Weissbad im Appenzellerland verbringen.

Siegerdrink Nullpromille-Trophy 2017

Georg Häussler, WERK 8, Basel

Bitter Sweet Symphony 8 Blätter Basilikum 2 cl frischer Limettensaft 10 cl Ocean Spray Cranberry Juice 2 BL Bitter Orange-Marmelade 8 cl Bitter Lemon Deko: Limettenzeste und Basilikumblätter Glas: Henkelglas (Jar) Zubereitung: Marmelade mit Basilikum leicht muddeln, mit dem Limettensaft und Cranberrysaft shaken. Ins Gästeglas doppelt strainen und mit Bitter Lemon auffüllen.

Positive Bilanz

Ruedi Zotter, Herausgeber des Schweizer Fachmagazins BAR-NEWS und vor sechs Jahren Initiator der ersten Schweizer Nullpromille Trophy, zeigte sich sehr zufrieden. «Ich bin positiv überrascht über das grosse Echo und die vielen attraktiven Rezepte, die uns zugestellt wurden, aber auch über die Vielfalt und das hohe Mass an Kreativität, welche die Barprofis dabei an den Tag legten».



Resultate (Auszug)