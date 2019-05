Die Nachfrage nach alkoholfreien, aber dennoch geschmacksvollen Alternativen ist hoch und wächst von Jahr zu Jahr. Dies liegt nicht nur am Trend, sondern auch an jenen Barkeepern, die das Maximum aus dieser Kategorie herausholen wollen.

Dies zeigt sich von Jahr zu Jahr an der von BAR-NEWS initiierten Mocktail-Competition «Schweizer Nullpromille Trophy», die im Jahr 2019 bereits zum 8. Mal durchgeführt wird.

Anmelderekord

Als Veranstalter der ältesten Competition für alkoholfreie Cocktails freuen wir uns immer wieder über die zahlreichen Rezepte, die von Barkeepern aus allen Regionen der Schweiz eingereicht werden. In diesem Jahr dürfen wir uns gar über einen neuen Bewerbungsrekord freuen. Wir bedanken uns bei den engagierten Barkeepern, welche in den letzten Monaten ihre Rezepte eingesendet haben.

Neuer Finalmodus

In diesem Jahr werden jene Barkeeper, welche die besten Rezepte eingesendet haben, ihren Cocktail am grossen Finale vom 3. Juni 2019 vor einer Fachjury präsentieren. Der Gewinner der 8. Schweizer Nullpromille Trophy gewinnt ein Wochenende im Panorama Resort & Spa in Feusisberg im Wert von CHF 1’150.

Finalisten