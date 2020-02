Die 18. Austragung der SWISS BAR AWARDS wartet mit vielen Neuigkeiten auf. So können sich in diesem Jahr talentierte Barkeeper und angesagte Lokale nebst den bisherigen fünf Kategorien erstmals auch in den neuen beiden Kategorien «Best Hotel Bar» und «Best Bar Team» bewerben.

Dieses Jahr feiert BAR NEWS das 25-Jahr-Jubiläum. In diesem Rahmen wurden die beiden neuen Kategorien «Best Bar Team» und «Best Hotel Bar» ins Leben gerufen. Mit dem Award Best Bar Team wird dasjenige Barteam ausgezeichnet, das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist. Voraussetzung für die Bewerbung für diesen Award ist, dass das Team aus mindestens drei Personen besteht. Die Kategorie Best Hotelbar steht für Hotelbars, die Einheimische und Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugen. Der Award für die beste Hotelbar wurde eingeführt, da Hotelbars oftmals etwas andere Rahmenbedingungen haben und sich in vielerlei Hinsicht von anderen Bars unterscheiden.

Kompetente Fachjury

Der Weg zur Auszeichnung beginnt jeweils Anfang Jahr mit der Ausschreibungs- und Bewerbungsphase und findet den Höhepunkt im Herbst, wenn an der legendären Award Night die Awards im feierlichen Rahmen verliehen werden. Eine kompetente Fachjury evaluiert, prüft und testet die Barkeeper und Barbetriebe, die sich für einen der begehrten Awards beworben haben. Das Expertengremium, das breit aufgestellt ist und sich unter anderem aus Barprofis, Spirituosenexperten und Sensorikern zusammensetzt, umfasst insgesamt über 20 Mitglieder. Einige von ihnen sind an der Award Night ebenfalls mit dabei.

Die sieben Kategorien im Überblick

Barkeeper of the year

Ab Jahrgang 1996 und älter Vollzeit im Barbusiness tätig.

Die Königsdisziplin. Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen.

Jetzt bewerben

Award Gewinner der letzten 5 Jahre:

› 2019: Günther Strobl, Campari Bar, Basel

› 2018: David Gandert, Louis Bar, Hotel Montana, Luzern

› 2017: Jason Knüsel, Bar Hotel Chedi, Andermatt

› 2016: André Borba, Weisses Schaf, Luzern

› 2015: Adriano Volpe, Les Trois Rois, Basel

Best Barkeeper Talent

Jahrgang 1997 – 2001. Vollzeit oder Teilzeit im Barbusiness tätig.

Der Award für das grösste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene.

Jetzt bewerben

Bisherige Gewinner

› 2019 Maicol Pircher, L’Atelier, Basel

› 2018 Stefano Giorgio Haegi, Werk 8, Basel

› 2017 Lina Brunner, Brick Bar, Zürich

Best Newcomer Bar

Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2019 oder später.

Locations, die vor Kurzem neu eröffnet oder umfassend renoviert wurden.

Jetzt bewerben

Gewinner der letzten 5 Jahre

› 2019 Bar am Wasser, Zürich

› 2018 Bar My Senses, Dübendorf

› 2017 Soho, Basel

› 2016 Tales, Zürich

› 2015 Bar Hinz & Kunz, Basel

Best Longseller Bar

Seit über 10 Jahren ein Place to be.

Locations mit starker Ausstrahlungskraft, die seit über einem Jahrzehnt in der Barszene verankert sind.

Jetzt bewerben

Gewinner der letzten 5 Jahre

› 2019 Funky Claude’s Bar, Montreux

› 2018 Kronenhalle Bar, Zürich

› 2017 SNUS Bar, Kloten

› 2016 Café des Art’s, Basel

› 2015 Penthouse Roof Top Bar, Luzern

Best Bar Menue

Attraktive Barkarte mit gutem Design und zeitgemässem Angebot.

Kreative und unterhaltende Barkarte, die man auch nach der Bestellung nicht weglegen möchte.

Jetzt bewerben

Gewinner der letzten 5 Jahre

› 2019 Bar Barchetta, Zürich

› 2018 Bar Barchetta, Zürich

› 2017 Werk 8, Basel

› 2016 Bar le muh im Swissôtel, Zürich

› 2015 Widder Bar, Zürich

Best Hotel Bar

Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels.

Hotelbar, die Einheimische und Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugt.

Jetzt bewerben

Best Bar Team

Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen.

Team, das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist.

Jetzt bewerben