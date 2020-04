Rémy Martin sucht mit der Bartender Talent Academy und Lateltin AG den besten Cocktail der Schweiz mit Cognac. Bewirb dich jetzt und sende dein Rezept mit Rémy Martin Cognac bis am 31. Juli 2020 ein! Als Siegerpreis winkt eine Reise nach Frankreich und als Sieger des internationalen Finales ein Preisgeld von € 3000.

Règlement en français

In drei Schritten zum Erfolg

Bewerbung

Bewirb dich und sende dein neues und einzigartiges Rezept mit Rémy Martin Cognac bis zum 31. Juli 2020 ein. Mit der Teilnahme akzeptierst du das Reglement der Cocktail Competition.

Schweizer Finale

Die eingegangenen Rezepte werden durch eine Jury geprüft. Die besten 12 Rezepte sind fürs Schweizer Finale am 31. August 2020 in Zürich qualifiziert. Die Bewertungskriterien sind:

Storytelling: Wie kannst du dein Talent in der Kreation umsetzen?

Wie kannst du dein Talent in der Kreation umsetzen? Cocktailmaking: Technik, Ästhetik, Entertainment, sauberer Arbeitsstil

Technik, Ästhetik, Entertainment, sauberer Arbeitsstil Geschmack: Wie harmonisch ist Rémy Martin im Cocktail eingebunden?

Internationales Finale

Gewinnst du das Schweizer Finale, bist du fürs grosse internationale Finale in Frankreich qualifiziert. Hier vertrittst du mit Stolz die Schweiz und die Schweizer Barszene in einem einzigartigen Umfeld.

Rezept einsenden

Der Siegerpreis

Der Gewinner oder die Gewinnerin der Schweizer Ausscheidung reist im November 2020 nach Frankreich zu Rémy Martin und repräsentiert die Schweizer Barszene im Umfeld von weiteren 16 Nationen. Die Rémy Martin Bartender Talent Academy ist geschaffen worden, um besonders begabte und engagierte Barkeeper mit ihren Talenten zu unterstützen und weiter zu fördern. Beim renommierten internationalen Finale musst du dich bewähren. Doch es lohnt sich! Wenn du gewinnst, erhältst du ein Preisgeld von € 3000 und wirst von der Rémy Martin Bartender Talent Academy auf deinem weiteren beruflichen Weg unterstützt. Du wirst eine grandiose Zeit in Frankreich erleben und zusammen mit Berufskollegen aus vielen Ländern Erfahrungen austauschen und neue Freundschaften knüpfen. Möchtest du heute schon etwas über die Rémy Martin Bartender Talent Academy erfahren? Zur Website

