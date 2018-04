Die ultimative internationale Cocktail-Competition LEGENDS OF LONDON ist zurzeit in Gang. Barkeeper rund um den Globus können noch bis zum 31. Mai 2018 ihren eigens mit London Blue Gin No 1 kreierten Cocktail auf www.legendsoflondon.com hochladen und eine Reise nach London ans Internationale Finale gewinnen.

Pro Land reist im September 2018 ein Gewinner nach London. Haecky Drink offeriert für den 2.- bis 5.-Platzierten der Schweiz jeweils einen Barkurs oder einen Workshop der BAR-NEWS Academy.

Weitere Infos zur Competition unter: www.legendsoflondon.com oder bei Haecky Drink in Reinach, BL.