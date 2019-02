Willst du ein Wellness Weekend für zwei Personen gewinnen?

Dann nutze die Chance; die Ausschreibung für die 8. Schweizer Nullpromille Trophy läuft. Ab sofort können Barkeeper Rezepte für alkoholfreie Cocktails einsenden. Die attraktivsten Rezepte werden ausgemixt und von einer Fachjury bewertet.



Der alkoholfreie Cocktail gehört auf jede Barkarte und dank einem stetig wachsenden Angebot an alkoholfreien Zutaten wird diese Kategorie der «Mocktails» von Jahr zu Jahr interessanter. Barkeeper haben erkannt, dass Gäste, welche gerade keinen Alkohol konsumieren möchten, dennoch eine attraktive Alternative wünschen, die sowohl geschmacklich als auch ästhetisch überzeugt. Wer jedoch überzeugende Cocktails ohne Alkohol kreieren will, muss gelegentlich auch Mut beweisen und «out of the Box» denken können.

Die älteste Serie eines Schweizer Cocktail Wettbewerbs für Mocktails – die Nullpromille Trophy – wurde vom Schweizer Fachmagazin BARNEWS im Frühjahr 2012 lanciert und geht in diesem Jahr in die 8. Runde. Wir freuen uns, heute dafür die Ausschreibung zu starten!

Mitmachen und Gewinnen

Mitmachen können alle Barkeeper, welche in der Schweiz hinter der Theke arbeiten. Egal, ob Vollzeit oder Teilzeit. Egal, ob sie Mitglied in einem Berufsverband sind oder nicht. Jeder Barkeeper darf max. zwei Rezepte einsenden.

Reglement

-> Règlement en Français (PDF)

Alle Rezepte werden in einer ersten Phase von einer Fachjury gesichtet und bewertet. Die Barkeeper, die eines der sechs besten Rezepte eingesendet haben, werden eingeladen, ihre Drinks vor einer Spezialjury persönlich zu präsentieren und bewerten zu lassen. Die besten Rezepte werden im BAR MIXBOOKLET 2020 veröffentlicht! Ebenso werden diese Rezepte im Schweizer Fachmagazin BAR-NEWS und online auf www.barnews.ch publiziert.

Reglement – einfach und unkompliziert

Das Reglement ist einfach: Fancy-Drink – max. 5 Zutaten – 27 cl Maximalmenge – attraktiver Name

Die verwendeten Produkte müssen in der Schweiz im Handel für die Gastronomie erhältlich sein. Es darf höchstens eine selbst hergestellte Zutat verwendet werden. Selbstverständlich kann auch eine zum Cocktail passende Dekoration bestimmt werden.

Attraktiver Siegerpreis

Attraktiver Siegerpreis: Der Sieger oder die Siegerin gewinnt ein attraktives Weekend für zwei Personen im Panorama Resort & Spa in Feusisberg im Wert von CHF 1 150. Alle Finalteilnehmenden erhalten ein persönliches 1-Jahres-Abonnement des Schweizer Fachmagazins BAR-NEWS.

