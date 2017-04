Alkoholfreie Mixgetränke, in der Fachsprache oftmals auch als «Mocktails» bezeichnet, sind voll im Trend und fehlen heute auf praktisch keiner Barkarte mehr. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Das Produkteangebot der Getränkeindustrie ist sehr vielseitig und attraktiv. Diese Kombination motiviert denn auch die Barkeeper, ihre Innovationsfähigkeit einzubringen und auf die Kunden zugeschnittene Drinks zu mixen.



Mitmachen und Gewinnen

Mitmachen können alle Barkeeper, welche in der Schweiz hinter der Theke arbeiten. Egal ob Vollzeit oder Teilzeit. Egal ob Sie Mitglied in einem Berufsverband sind oder nicht. Jeder Barkeeper darf max. zwei Rezepte einsenden.

Reglement

Das Reglement ist einfach: Fancy-Drink – 5 Zutaten – 27 cl Maximalmenge – attraktiver Name. Es dürfen max. 5 Zutaten verwendet werden und es muss ein Fancy-Drink mit max. 27 cl Inhalt kreiert werden. Die verwendeten Produkte müssen in der Schweiz im Handel für die Gastronomie erhältlich sein. Ebenso sollte jedem Drink ein attraktiver Name gegeben werden. Selbstverständlich kann auch eine zum Cocktail passende Dekoration bestimmt werden.

Bewertung

Alle Rezepte werden gesichtet und von einer Fachjury bewertet. Die besten 6 Rezepte werden ausgemixt und durch eine Fachjury bewertet. Die besten Rezepte werden im BAR MIXBOOKLET 2018 veröffentlicht! Ebenso werden diese Rezepte im Schweizer Fachmagazin BAR-NEWS und online auf www.barnews.ch veröffentlicht.

Attraktiver Siegerpreis

Als Gewinner geniessen Sie zusammen mit einer Begleitperson ein paar erholsame Tage im Hotel Hof Weissbad im schönen Appenzellerland. Der Gutschein hat einen Wert von CHF 1’100 und umfasst zwei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Halbpension und freien Eintritt in den Wellnessbereich. Das Hotel Hof Weissbad ruht am Fusse des Alpstein- und Säntisgebirges und knüpft als Aufenthaltsort im Dienste der Gesundheit und des Wohlbefindens an die Tradition des Appenzellerlandes an. Neben einer vielfältigen Infrastruktur und einem umfangreichen Angebot erwarten Sie 187 herzliche Menschen, die meisten davon Appenzeller – verschmitzt, fröhlich und weltoffen. Das innovative Hotel Hof Weissbad ist der ideale Ort zum Erholen, Erleben, Geniessen – oder einfach zum Sein. In allen 82 Zimmern und 5 Junior Suiten erwartet Sie ein erstklassiger Komfort und eine persönliche Betreuung.

