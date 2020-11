Aktuell finden kaum Competitions statt. Ganz anders am 2. November 2020 im «Clouds» im Prime Tower in Zürich: Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben konnte Lateltin AG das Schweizer Finale der Rémy Martin Bartender Talent Academy in Zusammenarbeit mit BAR NEWS erfolgreich durchführen.

Die stolze Siegerin Rebekka Anna Salzmann.

Rebekka Salzmann aus Basel siegt mit ihrem Drink «Au Petit Bonheur» und vertritt die Schweiz im nächsten Jahr am internationalen Finale in Frankreich.

Die Story musste überzeugen

Die besten zehn Finalisten aus einem Teilnehmerfeld mit rund 30 Einsendungen sind mit ihren Drinks und Stories angetreten, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen und die Jury von ihrem Talent zu überzeugen. Im Gegensatz zu anderen Competitions ist bei der Rémy Martin Bartender Talent Academy Competition das Storytelling mit 40% der Gesamtwertung zentraler Bestandteil der Bewertung. Entsprechend vielfältig und ausführlich waren die einzelnen Geschichten und Darbietungen.

Die Jury war mit hochkarätigen Experten aus der Schweizer Barszene besetzt. Nebst dem letztjährigen Sieger Ivan Urech (Atelier Classic Bar Thun) bewerteten Christian Heiss (Kronenhalle Bar Zürich) und Wolfgang Mayer (Widder Bar Zürich) die Finalisten und die einzige Finalistin.

Rebekka Anna Salzmann siegt knapp

Die einzige Finalistin war es dann auch, die mit dem Drink «Au Petit Bonheur» und ihrer Story rund um eine Schatzkiste voller Geheimnisse die Jury am meisten überzeugen konnte. Rebekka Salzmann vom Angels‘ Share in Basel siegte mit 52.00 Punkten vor Christos Kostopoulos von der Bar Grand Hotel Les Trois Rois in Basel mit 50.60 Punkten und Marc Uthe von der Bellevue Bar im Bellevue Palace in Bern mit 46.60 Punkten. Das Punktemaximum lag bei 60 Punkten.

Reise zur Bartender Talent Academy nach Frankreich

Rebekka Salzmann vertritt die Schweiz im nächsten Jahr am internationalen Finale der Rémy Martin Bartender Talent Academy in Frankreich. Aufgrund der aktuellen Situation ist derzeit aber nicht ganz klar, wann das Finale stattfinden kann.

Sieger-Rezept: «Au Petit Bonheur»

4.5 cl Rémy Martin 1738 Accord Royal 1 cl Jsotta Vermouth Bianco 0.5 cl Tonka bean infused Cointreau 1.5 cl Fig syrup (Homemade) 2 cl Verjuice (Winery Frauenkopf)

Deko: Bay leaf and smoked salt

Rangliste

Rang Name Lokal Drink Storytelling (40%) Technik & Aussehen (20%) Geschmack (40%) Total (max. 60 Pkte.) 1. Rebekka Anna Salzmann Angels‘ Share Au Petit Bonheur 56 46 51 52.0 2. Christos Kostopoulos Bar Grand Hotel Les Trois Rois Mydas Touch 54 49 48 50.6 3. Marc Uthe Bellevue Bar, Bern Con Jack 56 49 36 46.6 4. Benjamin Hetze Onyx Bar Le Dauphine 48 43 44 45.4 5. Leonardo Mesmer Souvenir @ArtHouse L’oncle Rémy 49 38 40 43.2 6. Lenz Dentinger Bar Rouge Late Night Negroni 44 39 39 41.0 7. Flurin Kopp Bar am Wasser Sang Royal 37 50 40 40.8 8. Romain Tritsch Taqueria Los Cuñados Bredelers 32 41 39 36.6 9. Luis Martínez Seco Skylounge Zug Autumn Textures 25 40 39 33.6 10. Marlon Torres L’apothicaire Cocktail Club Side Street Car 30 37 33 32.6

