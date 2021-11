18. Oktober 2021, Silo Bar, Kemptthal

Morand Cocktail-Werkstatt on Tour

Nach den erfolgreichen Durchführungen in Zürich, Luzern, Bern und Basel wurde die Morand Cocktail-Werkstatt nach einer coronabedingten Pause im letzten Jahr in diesem Herbst in Kemptthal in der Nähe von Winterthur durchgeführt. 10 Barprofis aus der ganzen Schweiz waren dabei, als es darum ging, die Kreativität in die Shaker zu legen.