Mit erstklassigen Zutaten und geschmacklicher Raffinesse sind die Produkte von Grand Marnier ideal für Cocktails geeignet. Am Experience Day vom 22. August 2022 im Lady Suzette in Zürich drehte sich alles um diese traditionsreiche Spirituose und eine neue Cocktail Competition.

Sebastian Reusser, Brand Ambassador für Grand Marnier, brachte ausgewählten Barprofis die Geschichte von Grand Marnier näher und erzählte Spannendes über den Herstellungsprozess dieses einzigartigen Produktes. Dafür werden Bitterorangen gepflückt, wenn sie auf ihrem aromatischen Höhepunkt sind und der Geschmack jeder Schale wird durch langsame Destillation konzentriert. Zur Bitterorangen-Essenz werden Cognac und Zucker beigefügt und fertig ist der Grand Marnier.

Dass sich mit Grand Marnier attraktive Drinks kreieren lassen, bewies Gabriel Bodor, Barmanager vom Carlton Zürich. Er mixte am Experience Day einen Grand Marnier Sour und einen Old Fashioned und erklärte: «Der Geschmack beim Sour ist komplex, ein bisschen sauer, aber trotzdem rund. Und der Mezcal passt super zum Grand Marnier, dazu eignen sich Bitters hervorragend.»

Im nächsten Schritt sind nun die eingeladenen Barprofis gefragt. Sie dürfen an der neuen Grand Marnier Cocktail Competition, die von Campari und BAR NEWS realisiert wird, teilnehmen. Die Erst- bis Drittplatzierten gewinnen eine Reise zu Grand Marnier nach Frankreich. Für den Erst- und Viertplatzierten organisiert Grand Marnier einen exklusiven Apéro in der eigenen Bar.

Gefragt ist ein neues Rezept für einen Cocktail, der mindestens 3 cl Grand Marnier als Basis enthält und mit weiteren Zutaten ergänzt wird. Mit welchen 12 Teilnehmenden das Finale bestritten wird, entscheidet die Jury in einer Vorrunde. Das grosse Finale der Grand Marnier Cocktail Competition findet am Montag, 7. November 2022 im Lady Suzette in Zürich statt.

Interview mit Fabian Bangerter

Customer Marketing Field Coordinator bei Campari BAR NEWS: Wieso fand der Grand Marnier Experience Day statt?

Fabian Bangerter: Wir wollten einen vertieften Einblick in die Geschichte dieser traditionsreichen Marke ermögliche sowie die Produktpalette und deren herausragenden Qualitätsmerkmale vorstellen. Gleichzeitig ist das für uns der Startpunkt, um eine attraktive Grand Marnier Cocktail Competition für die eingeladenen Barkeeper zu lancieren. Welche Ziele verfolgt Grand Marnier mit der Cocktail Competition?

Wir möchten Barkeeper inspirieren, dass sie mit Grand Marnier kreative Rezepturen und hochwertige Cocktails entwickeln. Welche Vorteile bringt Grand Marnier?

Seit Jahrzehnten ist Grand Marnier fester Bestandteil der Mixology-Szene, beispielsweise im «Moonwalk Cocktail» von 1969 im Savoy Hotel London. Ein Cocktail mit Grand Marnier bringt viel Storytelling und hochwertige Qualität mit. Was zeichnet Grand Marnier aus?

Grand Marnier ist kein gewöhnlicher Triple Sec, sondern eine Mischung aus erstklassigem Cognac und exotischer Bitterorangen-Essenz. Bereits die Basisvariante Cordon Rouge enthält 51% Cognac Anteil, die Cuvées enthalten immer mindestens 82% Cognac.

