Tobias Schwingshackl arbeitet in der Clouds Bar im obersten Stock des Primetowers in Zürich. Mit «Sleepy Martini» hat er in der Kategorie «Fancy Drink» abgeräumt. Der Südtiroler liebt es, zu experimentieren. Bei seinem Siegerdrink kommen ungewöhnliche Substanzen zum Einsatz.

Tobias Schwingshackl ist seit acht Jahren Bartender. «Ich habe mich früh in diesen Beruf verliebt», sagt der Mann mit der muskulösen Statur. Er habe schnell angefangen, sich an kleinen Wettkämpfen an Bar-Contests zu beteiligen. Die Schweizer Nullpromille Trophy sei seine erste Beteiligung seit sechs Jahren. Er sei, sagt er, erst nicht begeistert gewesen, als er am Contest die letzte Nummer für seine Performance gezogen habe. Aber, schiebt er nach, «da der Cocktail ein After-Dinner-Drink ist, hat das super gepasst.»

Honig und Kamille

Die einen Barkeeper versehen ihre Drinks mit einer Botschaft, andere sehen darin einen Glückstropfen. Wie sieht Tobias Schwingshackl seine Kreationen? Er sagt: «Das Ziel ist es, dass der Gast nach Hause geht, und danach im Bett denkt: Wow, heute hatte ich einen coolen Drink!» Dies sei auch die Philosophie seines Teams in der Clouds Bar. Und mehr noch: «Ich möchte meinen Gästen mit meinen Kreationen eine besondere Erfahrung bieten. Eine, die alle Sinne anspricht». Sein Siegerdrink «Sleepy Martini » besteht aus Rebels Botanical Gin, Zitronensaft von Zamba und Orangenschaum. Dazu kommen zwei besondere Zutaten: Zum einen ist das selbst gemachtes Honigwasser. Etwas, wie er sagt, was man normalerweise in einem Drink nicht findet. Noch unüblicher ist der Zusatz von hausgemachtem Kamille-Aufguss. «Seit meiner Kindheit trinke ich bei Erkältungen Kamillentee mit Honig», sagt er. Er schiebt nach: «Es ist eine Herausforderung, einen Cocktail mit diesen Zutaten zu kreieren, der nicht nach Kranksein, sondern nach Genuss schmeckt.»

Unumkehrbarer Trend

Erst vor einem Jahr habe er angefangen, sich mit Null- Promille-Drinks zu beschäftigen. Intensiv jetzt auch mit alkoholfreien Weinen. Der Barkeeper ist überzeugt, dass es schon 2050 gleich viele alkoholfreie Weine gibt, wie normale. Der Trend zu alkoholfreien Spirituosen ist für Tobias Schwingshackl unumkehrbar. Er resümiert: «Im Gegensatz zu früher ist es heute nicht nur akzeptabel, sondern fast schon cool, keinen Alkohol zu konsumieren.»

Diesen Artikel teilen: