24 Barkeeper kämpfen am Finale um den Titel

Die Vorgaben für die Rezepte sind anspruchsvoll, liessen den Teilnehmenden jedoch viele Freiheiten. So muss in jedem Rezept mindestens ein Schweizer Produkt und mindestens ein Produkt von einem internationalen Partner integriert werden. Zugelassen sind zudem ein selbstgemachtes Produkt und auch ein Nischenprodukt.

Mittlerweile wurden alle eingereichten Rezepte von einer fachkundigen Jury geprüft und bewertet. Die Barkeeper mit den 24 besten Rezepten werden ihre Cocktails nun am Finale vom 21. Juni 2021 in Zürich präsentieren und um den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2021» kämpfen. Es sind das:

Name Arbeitsort Kevin Abbühl Atelier Classic Bar, Thun Maurice Angst Kreissaal Bar, Bern Liane Arnold Baradox AG, Zürich Fabian Baumgartner George Bar & Grill, Zürich Gabriel Bodor Eve Lounge, Winterthur Vanessa Brzezicha Bar am Wasser, Zürich Kedar Deritz Hotel Waldhaus, Sils im Engadin/Segl Kenneth Gerber Twentys Cocktailbar, Biel/Bienne André Haueter Cocktailbar zum Türk, Solothurn Benjamin Hetze Palace Bar at Kempinski, Engelberg Luca Huber Bar am Wasser, Zürich Freddy Jones Werkstatt, Chur Vanja Jovanic Verve by sven, Bad Ragaz Markus Köppel 52 Magic Bar, Au Philipp Kössl Igniv Bar, Zürich Matej Kovacic Bank, Zürich Anthony Kunz Kronenhalle Bar, Zürich Sarah Madritsch Widder Bar, Zürich Giampietro Morisi The Alpina, Gstaad Guido Petschen Reinekes Bar, Kerzers Wladimir Reichert Werk 8, Basel Franco Steiner Café Bar Lockentopf, Aarau Rahel Studer Cocktailbar zum Türk, Solothurn Korbinian Walker Barservice by Walker, Basel

Für die Siegerin oder den Sieger vom SWISS COCKTAIL OPEN gibt es nebst dem Titel «Bester Cocktail der Schweiz» exklusive Preise zu gewinnen: So kann gemeinsam mit einem Spitzenbrenner ein eigener Absinth produziert werden. Ausserdem erhält sie / er eine Wildcard für die Qualifikationsrunde in der Kategorie «Barkeeper of the year» beim Jubiläums-Event 20 Jahre SWISS BAR AWARDS 2022 und eine Reportage im Magazin «BAR NEWS».



