Morand Cocktail-Werkstatt in Fribourg

Am Montag, 19. September 2022 findet in Fribourg die nächste Morand Cocktail-Werkstatt statt. Wir suchen dafür 12 kreative Barkeeper, die auf Basis der Walliser Spezialitäten WILLIAMINE und ABRICOTINE attraktive Drinks konzipieren.

In 2er-Teams entwickeln die Teilnehmenden aus einem zur Verfügung gestellten Produktportfolio spannende Cocktails. Bewirb dich bis 30. Juni 2022 mit dem untenstehenden Formular für die Morand Cocktail-Werkstatt 2022 in Fribourg. Im Anschluss an die Cocktailwerkstatt bewertet eine Fachjury die Cocktailkreationen. Das Siegerteam gewinnt einen attraktiven Hotelgutschein im Wert von CHF 1000.–

Datum: Montag, 19. September 2022 Zeit: 11.00 bis ca. 17.00 Uhr Ort: Crapule Club, Fribourg Bewerbungs­schluss: 30. Juni 2022

Programm

11.00 Uhr: Begrüssung und Apéro

11.15 Uhr: Vorstellung und Wissensvermittlung Produktrange Morand

12.00 Uhr: Mittagessen

13.15 Uhr: Start Cocktail-Werkstatt / Labor

15.30 Uhr: Präsentation der Resultate aus der Cocktail-Werkstatt vor der Jury

16.30 Uhr: Preisverleihung

17.00 Uhr: Dank und Verabschiedung

Bewerbung

