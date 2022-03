Das SWISS COCKTAIL OPEN findet 2022 wieder statt!

Das SWISS COCKTAIL OPEN findet 2022 erneut statt.

Beim SWISS COCKTAIL OPEN wird der beste Cocktail der Schweiz gesucht. Professionelle Barkeeper können ihre Kreativität und Innovationskraft zeigen und sich mit Berufskollegen messen.

Schweizer Produkte kombiniert mit internationalen Brands Beim SWISS COCKTAIL OPEN entstehen attraktive Cocktails, bei denen international bekannte Brands mit vielfältigen Produkten aus der Schweiz kombiniert werden. Partner haben im Rahmen der Competition die Möglichkeit, ihre Produkte optimal in Szene zu setzen.

Ab 3. März: Rezepte einsenden!

Bartender können ihre Rezepte vom 3. März 18.00 Uhr bis zum 29. März auf swisscocktailopen.ch einreichen. Welche Punkte dabei berücksichtigt werden müssen, sind im Reglement, das ebenfalls ab dann online abrufbar ist, festgehalten. Alle eingereichten Rezepte werden Anfang April von einer Jury beurteilt und bewertet. Die besten 24 Rezepte schaffen den Einzug ins grosse Finale.

Finale am 2. Mai 2022 in Zürich

Im Finale gilt es ernst: Die besten 24 Bartender treffen sich am 2. Mai 2022 in der Halle 550 zum Finale und mixen ihre Cocktails live vor Ort. Die besten sechs Teilnehmenden des ersten Durchgangs treten gleichentags in der Endrunde zum grossen Showdown an, bei welchem schlussendlich der beste Cocktail der Schweiz gekürt wird. Das Finale verspricht wiederum

Spannung pur!

Neu: Networking Area und Tischmesse

Damit der Austausch zwischen Bartendern und Competition-Partnern noch besser stattfinden kann, wird das bewährte Competition-Format um eine Networking Area inklusive integrierter Tischmesse erweitert. Damit wird ein idealer Rahmen für den persönlichen Austausch unter Fachleuten geschaffen.

