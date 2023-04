Das SWISS COCKTAIL OPEN ist die grösste Cocktail Competition der Schweiz und findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Das Format motivierte auch in diesem Jahr Barkeeper aus der ganzen Schweiz, ihre Cocktail-Rezepte einzureichen.

Bis Ende März sind so über 50 Rezepte eingegangen, die mittlerweile anonymisiert von einer fachkundigen Jury bewertet wurden. Die besten 24 Rezepte werden nun am 8. Mai 2023 in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon von den Barkeepern persönlich vorgemixt. Dann wird entschieden, welches der beste Cocktail der Schweiz 2023 ist.

Sichere dir ein Besucherticket fürs grosse Finale! Am Montag, 8. Mai findet in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 3. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Wir freuen uns, das Finale in diesem Jahr wiederum vor Publikum durchzuführen. Sichere dir sofort online dein Ticket! Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es wiederum eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse und zahlreichen spannenden Ausstellern. Wir freuen uns auf deinen Besuch! Ticket sichern

Finalisten SWISS COCKTAIL OPEN 2023 (A-Z)

Name Arbeitsort Baiocco Leonard Igniv, Zürich Baumgartner Fabian George Bar & Grill, Zürich Borivant Jonathan Breitling Kitchen, Genève Bösch Marcel John Cocktailbar zum Türk, Solothurn Chapolard Amandine Crapule Club, Fribourg Cogoni Alessandro Jo. Bar de Quartier, Fribourg Duc Michael Atelier Classic Bar, Thun Ganguli Agasya Roots Bar, Crans Montana Kalemis Stylianos Late Bloomers, Zürich Koeppel Markus 52 Magic Bar, Au/SG Kopp Flurin Frigo @ Hive, Zürich Paul Praveen Lakeview Bar and Cigar Lounge, Obbürgen Petschen Guido Reinekes Bar, Kerzers Phan Thanh Toàn The Hangout, Vevey Schaller Randy Le Vestibule, Lausanne Schatz Gabrielle Hinz&Kunz Bar, Basel Serrao de luca Antonio Le 23, Genève Studer Rahel Anna Cocktailbar zum Türk, Solothurn Udry Mélissa Bateau Rouge Pub, Aigle Uthe Marc Zünd Bar GmbH, Grossaffoltern Vögeli Maurus Kasheme, Zürich Wassmer Céline Jojo Bar, Aarau Willinger Vera Blatter’s Arosa Hotel, Arvenbar, Arosa Zuggo Zoltan verve by sven, Bad Ragaz

Programm Finale 8. Mai

13.30 Uhr Türöffnung, Networking & Tischmesse 14.00 Uhr Briefing für Competitors 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Erster Durchgang Gruppe 1 (Finalisten 1-12) 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 2 (Finalisten 13-24) 17.30 Uhr Bekanntgabe Finalisten Zweiter Durchgang 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr Zweiter Durchgang mit 6 Finalisten aus Gruppe 1 und 2 19.00 Uhr Siegerehrung

Exklusive Siegerpreise

Für die Siegerin oder den Sieger des 3. SWISS COCKTAIL OPEN gibt es nebst dem Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2023» exklusive Preise zu gewinnen:

1. Rang

Siegerpreis (Überraschung)

Du erhältst das Privileg, an einem Event teilzunehmen, der speziell für den Sieger / die Siegerin des Swiss Cocktail Open lanciert wird. Weitere Details folgen…

Du erhältst das Privileg, an einem Event teilzunehmen, der speziell für den Sieger / die Siegerin des Swiss Cocktail Open lanciert wird. Weitere Details folgen… Wildcard für SWISS BAR AWARDS 2024

Als Sieger vom Swiss Cocktail Open erhältst du eine Wildcard für die Qualifikationsrunde in der Kategorie «Barkeeper of the year» bei den SWISS BAR AWARDS im 2024.

Als Sieger vom Swiss Cocktail Open erhältst du eine Wildcard für die Qualifikationsrunde in der Kategorie «Barkeeper of the year» bei den SWISS BAR AWARDS im 2024. Portrait Fachmagazin BAR NEWS

Das Fachmagazin BAR NEWS widmet dem Sieger vom Swiss Cocktail Open ein Portrait im Wert von CHF 4950.

2. und 3. Rang

Je ein Gutschein für 2 Personen zur Award Night der SWISS BAR AWARDS vom 25. Oktober 2023 im Wert von je CHF 500

Diesen Artikel teilen: