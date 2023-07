Rokka by The Lubo, Luzern

Das Boutiquehostel The Lubo im Herzen von Luzern mischt die Schweizer Hotellandschaft auf. Im Erdgeschoss befindet sich das stylische Rokka Café & Bar.

Mittags serviert das Lubo-Team diverse gedämpfte Bao Buns auf Gourmetlevel. Das Angebot ist beim Food und den Drinks asiatisch ausgerichtet. Am Abend verwandelt sich das Rokka Café in eine Bar. Auch hier ist Asien Programm: bei den Drinks dominiert Sake als Ingredienz. Zweifellos wird das Rokka bestimmt schnell zu einem neuen Hotspot in Luzern. Dabei hilft sicher auch die gelegentliche Begleitung durch den hauseigenen DJ.

Öffnungszeiten Rokka Café & Bar

SO – MI: 07.00 – 21.30 Uhr

DO – SA: 07.00 –00.00 Uhr

Lokal

Rössligasse 2/4, 6004 Luzern

rokka-by-the-lubo.ch

Diesen Artikel teilen: