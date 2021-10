Mövenpick Wein-Bar, Zürich

Nach einem kompletten Umbau ist die Mövenpick Wein-Bar an der Nüschelerstrasse in Zürich wieder geöffnet. Das neue Highlight ist der Raritätenraum mit ausgesuchten Exklusivitäten. Die Weinkarte umfasst über 500 Weine aus aller Welt.

Seit Anfang August begrüssen Michel Bucheli und sein Team wieder Weinliebhaber in der Mövenpick Wein-Bar. Die Bar erstrahlt nach einem Umbau in neuem Look and Feel. Neu lockt direkt am Eingang ein grosszügiger Raritätenraum. Die Wein-Bar ist ein beliebter Anziehungspunkt für ein gemütliches Glas Wein oder ein Get-together nach der Arbeit.

Die Speisekarte umfasst kalte und warme Gerichte für den kleinen und grossen Hunger. Jeden Dienstag ab 17.00 Uhr findet auch der beliebte Champagner-Abend wieder wie gewohnt statt. Der Freitagabend steht unter dem Motto «Big Bottle Day»: ausgewählte Weine aus Grossflaschen sind im Offenausschank erhältlich.

Öffnungszeiten

MO – FR: 11.30–14.00 Uhr | 17.00–23.00 Uhr

SA: 12.30–23.00 Uhr

Mövenpick Wein-Bar

Nüschelerstrasse 1

8001 Zürich

wein-bar.ch

