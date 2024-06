Tagsüber Café, abends Bar mit DJs

Das Café Europa in Zürich ist ein vielseitiger Treffpunkt nahe beim Hauptbahnhof. Tagsüber ein gemütliches Café, verwandelt es sich abends in eine lebendige After-Work-Disco mit DJs ab Donnerstag.

Das Mid-Century Interieur Design verleiht dem Ort eine besondere, gemütliche Atmosphäre. Die Sonnenterrasse auf beiden Seiten lädt im Sommer dazu ein, warme Abende zu geniessen. Am Samstag steht ein verlockender Brunch im Angebot. Für grosse Gruppen, ob After Work, Geburtstag oder andere Feste, bietet das Lokal verschiedene Apero- und Dinner-Möglichkeiten an.

Öffnungszeiten

MO: 08.00 – 19.00 Uhr

DI – MI: 08.00 – 22.00 Uhr

DO – FR: 08.00 – 02.00 Uhr

SA: 10.00 – 02.00 Uhr

Café Europa

Lagerstrasse 22, 8004 Zürich

cafeeuropa.ch

Diesen Artikel teilen: