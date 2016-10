Ein Freund erzählte mir von einer Bar namens 1930 in Mailand. Ich war fasziniert von den Bildern und kam in Kontakt mit Benjamin F. Cavagna. Der 24-jährige Head Bartender, der vor kurzer Zeit noch keine Ahnung von Cocktails hatte, erzählte mir, wie das Schicksal seinen Lauf nahm und seine Berufung Wirklichkeit wurde.

Mittlerweile ist die Bar ein offenes Geheimnis, aber die Truppe dahinter versucht immer noch sehr selektiv zu sein, wer denn nun ins schöne «Wohnzimmer» darf. Als ich das 1930 gefunden hatte, begrüsste mich ein freundlicher und elegant gekleideter Bartender. Eloquent und stets zuvorkommend widerspiegelt Benjamin den Inbegriff eines guten Gastgebers, niemals aufgesetzt, sondern natürlich und authentisch.

Geboren in der Nähe von Brescia und wie so viele, wechselte er in jungen Jahren nach Mailand, um Philosophie zu studieren. Kurz vor dem Ende seines Abschlusses stoppte Benjamin. Man merkt jedoch immer noch, wie sehr ihm die Philosophie am Herzen liegt. Manche fragen sich jetzt, wieso jemand ein Studium sechs Monate vor dem Abschluss einfach hinschmeisst, aber dazu müssen wir kurz etwas ausholen. Benjamin begann im zarten Alter von 18 Jahren Whiskys zu sammeln. Seine Freunde tranken zu dieser Zeit nur Whisky mit Cola oder Wodka mit Red Bull. Er aber war da schon fasziniert von den verschiedenen Geschmacksrichtungen der Spirituosen. Eine gute Freundin von ihm, die er am ersten Tag seines Studiums kennengelernt hat, aber nur, weil beide in einem falschen…

Neue Rubrik: «Bartender International»

Mit dieser neuen Serie starten wir in diesem Jahr. Wir wollen internationale Bartender den Leserinnen und Lesern etwas näher bringen. Etwas über Ihre Person erzählen und jeweils auch zeigen, wie sie leben. Mit dieser neuen Rubrik haben wir Daniel Staub beauftragt, uns jeweils den Inhalt zu liefern. Daniel Staub betreibt seit einiger Zeit einen eigenen Blog, wo er spannende Begegnungen aus der internationalen Barszene präsentiert. Schauen sie rein: www.thepouringtales.com oder liken sie die Seite auf www.facebook.com/thepouringtales. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und wünschen gute Unterhaltung! Redaktion BAR-NEWS.

Den ganzen Artikel lesen Sie in der Printausgabe 4-2016 des Fachmagazins BAR-NEWS.

2-Jahres-Abo zum Spezialpreis

Bestellen Sie jetzt ein 2-Jahres-Abonnement BAR-NEWS zum Spezialpreis im Webshop!

BAR-NEWS Abo