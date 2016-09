Barkeeper of the year 2016: Die drei Finalisten sind bekannt!

Die Bewertungen am Arbeitsplatz sind abgeschlossen, die Präsentationen und die schriftlichen Tests sind ausgewertet und somit sind die drei Finalisten erkoren.

Herzliche Gratulation an:

André Borba (1985)

Chef de Bar

Das weisse Schaf

Luzern

Taweechai Pruktayanont (1990)

Assistant Bar Manager

Hide & Seek Bar Atlantis by Giardino Hotel

Zürich

Günther Strobl (1992)

Stv. Chef de Bar

Clouds Bar

Zürich

Finale am 14. September in Zürich

André, Taweechai und Günther werden am Mittwoch, 14. September im Chicago 1928, Zürich an der Award-Night 2016 das grosse Finale bestreiten und um den begehrten Titel «Barkeeper of the year» kämpfen. Wir freuen uns auf ein spannendes Finale.

