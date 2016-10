Weich, fruchtig und mit einem Hauch Original Appenzeller Alpenbitter verfeinert: Der neue Appenzeller Rahmlikör macht Lust auf mehr. Ein verführerisch cremiger Genuss – ob pur, on the rocks oder zum Kaffee. Der Appenzeller Rahmlikör verwöhnt den Gaumen mit einem sinnlichen Geschmackserlebnis. Der neue Appenzeller Rahmlikör ist ab sofort in der praktischen 70-cl-Flasche erhältlich.

Appenzeller Alpenbitter AG, Appenzell

www.appenzeller.com