Am 15. Dezember 2016 öffnet das SPENGLERS Hotel in Davos Platz seine Türen. Nach 24 Monaten Planungs- und Bauzeit und einer umfassenden Renovation erwartet die Gäste im einstigen «Alexanderhaus» eine komplette Erlebnis-Welt in sich: ein neues Unikat in der Schweizer Hotellandschaft mit 80 Zimmern, interessantem Gastronomiekonzept und einer hoteleigenen Kapelle als Event-Location. Das Restaurant «FAVORITES» vereint drei verschiedene Genussbereiche: «Lounge Style» am Cheminée, «Classical Dining» zu zweit oder munter verteilt am «Community Table» – die einfachste Art, um neue Leute kennenzulernen.

Die SPENGLERS Bar liegt direkt auf dem Weg zur «Vaillant Arena», der Heimat des erfolgreichsten Hockeyclubs der Schweiz. Bei einem Drink nach dem Match begegnet man hier mit etwas Glück auch den Stars des Hockey Club Davos HCD – und während des legendären Spengler Cups sogar internationalen Hockeygrössen. Dank Flatscreens ist man in der SPENGLERS Bar ebenso wie in der 360-Grad Rooftop-Bar «LEVEL 5» immer bestens über das aktuelle Sport- und Weltgeschehen informiert. Die SMALL BAR ist je nach Bedarf, Lust und Laune eine Erweiterung unserer SPENGLERS Bar.

Die SPENGLERS Lounge Bar ist das Wohlfühlzentrum im Hotel während des ganzen Tages. Die Getränkeauswahl ist in jedem Segment speziell und nicht in jeder Bar verfügbar. An die Lounge Bar angeschlossen befindet sich die «SMALL BAR». Auf der 360° Rooftop Bar «LEVEL 5» finden wöchentlich exklusive Events zur Blauen Stunde s tatt. Vor einer verschneiten Bergkulisse, die langsam in der Dunkelheit verschwimmt, kann mit einem Glas Champagner oder auch mit unserem «SPENGLERS Cup» angestossen werden.

Verlosung: 1 Übernachtung für 2 Personen

BAR-NEWS verlost einen Gut schein für eine Übernachtung für 2 Personen im SPENGLERS inklusive Frühstücksbuffet und zwei Special Drinks an der Bar. Nutzen Sie diese Chance und senden Sie noch heute eine Mail an: redaktion@barnews.ch und vermerken Sie das Kennwort: «SPENGLERS Gutschein»

Spenglers Cup

5 cl Gin

3 cl freshly squeezed Lime Juice

1 cl Sugar

1 cl Chambord Liquor floated on Top

Shake condiments and pour over Crushed Ice

Kontakt

SPENGLERS Davos, c/o Alexander Hotel & Resort Betriebs AG,

Tobelmühlestrasse 2, 7270 Davos Platz

T +41 81 415 16 00