Das Soho steht für ein einzigartiges Gastronomieerlebnis in Basel. Dieses führt durch ein vielfältiges Angebot, welches von klassischen Cocktails bis hin zu ausgewählten Wein- und Whiskysorten sowie köstlichen Fingerfood-Ideen reicht. Die einmalige Lage an der autofreien Fußgängerzone garantiert einen tollen Ein- bzw. Ausblick auf das belebte Stadtzentrum. Die Räumlichkeiten verfügen insgesamt über eine Fläche von ca. 550 m2 verteilt auf 3 Etagen. Das Soho ist in vier Bereiche unterteilt: die externe Fläche auf dem Boulevard mit Bar, eine Lounge-Bar

im Innenraum des Erdgeschosses (Midtown), eine Gallery im Obergeschoss (Uptown) und den Veranstaltungsraum im Untergeschoss (Downtown). Sie dienen jeweils einem unterschiedlichen Zweck, wobei Midtown der Kernbereich sein wird.

Kontakt

Soho Gastro Basel AG, Steinenvorstadt 54, 4051 Basel

Öffnungszeiten

MO – DO 11.00 – 02.00 Uhr

FR – SA 11.00 – 04.00 Uhr

SO 12.00 – 24.00 Uhr