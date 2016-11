Eine kleine Sonne erstrahlt seit neuestem an der Weststrasse in Wiedikon, Zürich. Der aussergewöhnliche Bartresen des im Sommer neu eröffneten Maximilian Café & Bar erwärmt einem das Herz für kühlere Tage. Das Interieur ein Mix zwischen Bohemian und Retro verleiten zum Verweilen. Hier wird mit viel Liebe an der ehrwürdigen La Marzocco die Aromen feinster Kaffeespezialitäten in die Tasse extrahiert. Mittags bis abends kommen köstliche, handgefertigte Pie’s auf den Tisch, welche sich mit einem legendären Craft Bier aus Brooklyn, NY geniessen lassen. Bei Sonnenuntergang verwandelt sich das Café in eine Bar mit feinsten Klassikern, Eigenkreationen und modernen Drinks. Musikliebhaber aufgepasst: Jeweils am 3. Sonntag im Monat

gibt es Jazz-Sessions im Maximilian!

Kontakt

Maximilian Café & Bar, Weststrasse 112, 8003 Zürich

T +41 44 450 24 66

Öffnungszeiten

DI – MI 09.00 – 23.00 Uhr

DO – SA 09.00 – 24.00 Uhr

SO 09.00 – 23.00 Uhr