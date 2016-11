In der Matte-Bar geniesst man traditionelle Cocktails mit hausgebranntem Dry Gin und Absinthe. Umgeben von alten Sandsteinmauern kann man gemütlich Billard spielen und den Tag ausklingen lassen. Für den kleinen Hunger gibt es schmackhafte Platten mit Charcuterie und Käse oder verschiedene Ofenbrote. Die Bar gehört zur Matte Brennerei, in dessen Zentrum ein 150-Liter-Brennkessel steht. In ihm wird der Matte Absinthe und Matte Dry Gin gebrannt. Vom Verarbeiten des Wermuts, über das Brennen bis zum Abfüllen und Etikettieren geschehen alle Schritte in Handarbeit.

Kontakt

Matte Brennerei, Mühlenplatz 5, 3011 Bern

T 41 79 277 33 44

Öffnungszeiten

MI – SA ab 17.00 Uhr