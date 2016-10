Die professionelle Crew und das Angebot an Getränken lassen keine Wünsche offen. Mehr als 100 frisch zubereitete Cocktails, eine Auswahl an Rum, Gin, Vodka usw. stehen auf der Getränkekarte und können zu Salsa-, Bossanova- und Latinklängen in New Yorker Atmosphäre genossen werden! Durchgehend kann man die umfangreichen Antipasti- sowie Früchteplatten zu den Drinks geniessen oder sogar selbst zusammenstellen. Das musikalische Monatsprogramm weist etliche Angebote im Bereich Salsa und Latin, ob oldschool oder modern.

Kontakt

DON PEDRO Cocktails – Bar – Lounge, Schmiedgasse 19, 9000 St. Gallen

Öffnungszeiten

MO – SA 07.00 – 24.00 / 01.00 Uhr